DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 26. bis Montag, 28. August (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 26. August 2023 *** - US/Jackson Hole - Economic Policy Symposium der Fed Kansas City (24.8-26.8) S O N N T A G, 27. August 2023 - CN/US-Handelsministerin Raimondo zu Gesprächen in China (bis 30.8) - DE/ARD-Sommerinterview mit dem CDU-Vorsitzenden Merz - DE/ZDF-Sommerinterview mit FDP-Bundesvorsitzendem Lindner M O N T A G, 28. August 2023 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 07:30 DE/Ifo-Exporterwartungen August 10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli Geldmenge M3 PROGNOSE: 0,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vj 11:00 DE/Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Vorstellung des Ernteberichts 2023, Berlin 11:00 EU/Handel mit Russland 2Q 11:30 DE/Regierungs-PK 12:30 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Eröffnungsstatement bei Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion, Wiesbaden *** 15:30 DE/Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), PK zu Ergebnis der Urabstimmung zum Schlichterspruch im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn - CN/US-Handelsministerin Raimondo zu Gesprächen in China (bis 30.8) - Märkte/Börsenfeiertag Großbritannien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2023 09:02 ET (13:02 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.