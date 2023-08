Coinbase Aktie im Klammergriff der Zinssorgen - SpaceX-Nachwirkungen im Fokus

Coinbase-Anleger sehen sich am Freitag nach wie vor mit den Nachwirkungen eines Berichts über den Verkauf von Bitcoin-Beständen in den Reihen von SpaceX auseinandergesetzt. Ebenfalls im Blick gilt es geldpolitische Entwicklungen im Auge zu behalten. Am heutigen Freitag tritt Fed-Chef Jerome Powell vor die Öffentlichkeit.

Auf Monatssicht büßt die Coinbase Aktie mittlerweile rund ein Viertel ihres Wertes auf 73,75 Dollar ein. Wall Street Journal berichtete vor einer Woche über Verkauf von Bitcoin-Beständen in den Reihen von SpaceX Ein Bericht des Wall Street Journals (WSJ) vor rund einer Woche scheint offensichtlich noch nicht vollständig abgehakt. Dem WSJ nach habe das Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX seine Bitcoin-Bestände nach einer Abschreibung von 373 Millionen US-Dollar versilbert. Unklar blieb, zu welchem Zeitpunkt das Unternehmen seine Krypto-Werte abgestoßen hat.

Nach Veröffentlichung geriet der gesamte Krypto-Sektor deutlich unter Druck. Der Verkauf wurde offensichtlich als Signal gewertet, dass Elon Musk Krypto-Werten in Zukunft tendenziell den Rücken kehren könnte.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

