EQS-News: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: Virtuelle außerordentliche Hauptversammlung beschließt Umwandlung in SE (Societas Europaea, SE)



25.08.2023 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Leipzig, 25. August 2023 - Die Aktionäre haben heute auf der Hauptversammlung beschlossen, die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG in die Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea, SE) umzuwandeln. Der entsprechende Tagesordnungspunkt wurde mit 99,99 Prozent des auf der Versammlung vertretenen stimmberechtigten Kapitals verabschiedet. Der VERBIO-Vorstand erachtet die Europäische Gesellschaft als eine zeitgemäße und für VERBIOs Größe und Internationalität langfristig geeignete und angemessene Rechtsform. Allein von den 840 in Deutschland beschäftigten Mitarbeitern gehören 164 Mitarbeiter anderen Nationen an. Die neue Rechtsform der SE ermöglicht es der Gesellschaft, das angestrebte Wachstum sowie die bestehende Corporate-Governance-Struktur im dualistischen Führungssystem (Aufsichtsrats- und Vorstandsgremium) fortzuführen. Die Umwandlung wird mit der Eintragung in das Handelsregister wirksam, die bis zum Jahresende erwartet wird.



Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Alexander von Witzleben, Frau Ulrike Krämer und Herr Dr. Klaus Niemann wurden in den ersten Aufsichtsrat der Verbio SE und Herr Christian Doll als Ersatzmitglied gewählt.







Informationen zur VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VERBIO)

Die VERBIO AG ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn. VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO 2 -Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr. Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. Die VERBIO-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Die VERBIO übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.







Kontakt:

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)

04109 Leipzig



Alina Köhler (IR)

Ulrike Kurze (PR)

Tel: +49(0)341/308530-299

Fax: +49(0)341/308530-998

E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de



25.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com