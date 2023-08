Häftlingsnummer P01135809: Der ehemalige US-Präsident Trump hat sich den Behörden gestellt. Die Preise für seine NFT ziehen um fast 40 Prozent an. Am Donnerstagabend (Ortszeit) hat sich Donald Trump den Behörden in Atlanta gestellt. Er ist angeklagt im US-Bundesstaat Georgia wegen Wahlbeeinflussung. Während Trump damit Geschichte schrieb, dass er der erste ehemalige Präsident ist, von dem ein Polizeifoto aufgenommen wurde, profitiert auch seine NFT-Sammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...