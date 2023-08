EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Personalie

München, 25. August 2023 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") gibt bekannt, dass Herr Tobias Hoffmann-Becking, CEO, den Aufsichtsrat der Gesellschaft aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Beendigung seines Vorstandsmandats gebeten hat. Er wird dem Unternehmen noch für eine geregelte Übergabe zum Wohle der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einer Nachfolge bereits begonnen. "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich unser Bedauern zum Ausdruck bringen, dass Tobias Hoffmann-Becking sein Vorstandsmandat niederlegen wird. Wir respektieren seine Beweggründe und danken ihm für sein großes Engagement und die für die Blue Cap seit Beginn seiner Vorstandstätigkeit im April 2020 erbrachten Leistungen und Erfolge", kommentiert Kirsten Lange, die Aufsichtsratsvorsitzende der Blue Cap AG, die Personalie. Die operative Entwicklung des Blue Cap Beteiligungsportfolios und insbesondere das aktuell deutlich im Vordergrund stehende Portfoliomanagement wird weiterhin durch Herrn Henning Eschweiler, den COO der Blue Cap, abgedeckt und vorangetrieben. Somit ist dieser wichtige Schwerpunkt nicht von der Personalie betroffen. Kontakt

Blue Cap AG

Lisa Marie Schraml

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 (0)152 22617308

lschraml@blue-cap.de Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de



