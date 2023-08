© Foto: Joaquim Ferreira - picture alliance



Goldman Sachs hebt fünf Aktien hervor, die sich gezielt auf Technologie- und Umwelttrends wie künstliche Intelligenz, Elektromobilität und Energieeffizienz ausrichten.

Die Titel werden von der US-Bank in einer am Anfang der Woche veröffentlichten Research-Note allesamt mit "Buy" bewertet. Eine der fünf Aktien ist Mercedes-Benz. Sie steht auf der "Conviction"-Liste der US-Banker. Goldman preist Mercedes-Benz insbesondere für den Fokus auf Luxus-Elektrofahrzeuge an: "Die Priorität von Mercedes, den oberen Bereich seines Portfolios zu elektrifizieren, hat das Unternehmen in einer Margenbandbreite von zwölf bis 14 Prozent positioniert." Die Goldmänner sehen ein Kurspotenzial von über 40 Prozent innerhalb des nächsten Jahres. Damit bewegen sich die Goldman-Analysten über dem durchschnittlichen Kurspotenzial von 36,23 Prozent, wie Daten von MarketScreener zeigen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist ebenfalls Teil der Auswahl. Trotz des Rückgangs im Quartalsumsatz könnte TSMC als Gewinner der aktuellen Aktientrends KI, 5G und Elektrofahrzeugtrends hervorgehen. Goldman Sachs geht von einem Umsatzwachstum von 27 Prozent im Jahr 2024 und 19 Prozent im Jahr 2025 aus. Die TSMC-Aktie hat laut Analysten ein Zwölf-Monats-Aufwärtspotenzial von etwa 30 Prozent. "Bei einer Bewertung, die am unteren Ende der Spanne der letzten zehn Jahre liegt, spiegelt die TSMC-Aktie nicht den höheren Multiplikator wider, der durch seine Position als wichtiger generativer KI-Enabler gerechtfertigt wäre", so die Begründung der Analysten. Auf MarketSreener wird das durchschnittliche Aufwärtspotenzial mit knapp 20 Prozent angegeben.

Im Bereich Energieeffizienz setzt Goldman auf Daikin Industries und sieht ein Kurspotenzial von 54 Prozent. Besonders hervorgehoben wird Daikins erfolgreicher Marktauftritt in den USA und die Klimaanlage Daikin Fit. Die US-Banker verweisen auf die "Erfolgsbilanz bei der Erfüllung oder Übererfüllung von Rentabilitätszielen und ein Umsatzwachstum, das über dem der globalen Konkurrenz liegt". Das ausgegebene Kursziel der Goldmänner liegt weit entfernt vom Analystenkonsens, der ein Kurspotenzial von 18,79 Prozent prognostiziert.

Der US-Rohstoffproduzent und Hersteller von nachhaltigem Flugbenzin, Darling Ingredients, wird laut Goldman durch den "Inflation Reduction Act" von Präsident Biden profitieren. Die Analysten geben ein Kurspotenzial von circa 60 Prozent aus und damit zehn Prozent mehr als die auf MarketScreener erfassten Analystenschätzungen im Mittel ergeben.

Schließlich ist das niederländische Unternehmen OCI für Goldman ein Tipp - mit einer erwarteten Dividendenrendite von über sieben Prozent. "OCI übertrifft viele Konkurrenten durch die Bandbreite seines Vorstoßes, Kernprodukte wie Ammoniak und Methanol zu nutzen, um seinen Anteil an der globalen Wertschöpfungskette für sauberen Wasserstoff und saubere Kraftstoffe auszubauen", schreiben die Analysten von Goldman und weiter: "OCIs Engagement in sauberen Kraftstoffprojekten könnte als Katalysator für die Aktie wirken." 37 Prozent Kurspotenzial sind laut Daten von MarketScreener durchschnittlich drin.

[ignoreKi]Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]