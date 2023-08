Halle/MZ (ots) -



Es gilt, die Existenz des Unternehmens dauerhaft zu sichern. Manche werden es bemerkt haben, in den vergangenen Jahren sind viele Subway-Standorte dicht gemacht worden, insbesondere wenn sie sich nicht in 1A-Lagen von Großstädten befanden. Wie konnte das geschehen? Viele Jahre expandierte das Familienunternehmen. Doch dieser Erfolg hat offenbar blind gemacht. Keiner im Unternehmen hatte den Mut, ein Konzept zu ändern, was einmal erfolgreich war. Das Prinzip, dass jeder Kunde sein Sandwich individuell zusammenstellen kann, ist zeitaufwendig und deshalb Gift fürs Fast-Food-Geschäft. Und die Speisekarte passt nicht mehr zu den aktuellen Trends.



Subway wird zum Lehrstück, wie Marktwirtschaft funktioniert. Roark übernimmt das Ruder - als Sanierer. Natürlich können auch Finanzinvestoren Firmen kaputtsparen. Doch Roark hat das Know-how, wie Fast-Food heute funktioniert, und den Mut für den nötigen Umbau.



