Es ist paradox: Die Justiz macht ihre Arbeit und dokumentiert damit, dass in den USA der Rechtsstaat funktioniert und selbst ein früherer Staatschef nicht vor Strafverfolgung gefeit ist. Doch der Angeklagte zieht daraus Kraft, inszeniert sich als Opfer einer Hexenjagd dunkler Mächte, die nur er in die Schranken weisen könne. Er macht auch noch ein Geschäft mit seiner Situation und vermarktet sein Polizeifoto, das er auf Tassen und T-Shirts drucken lässt. Und er hat es zur Rückkehr auf den Ex-Twitter-Dienst X genutzt. Man kann von ihm halten, was man will: Seine PR ist nahezu perfekt.



