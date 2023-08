Der S&P 500 ist wieder unter die Marke von 4.400 Punkten und zeigt sich am Nachmittag nach der Rede von Jerome Powell in Jackson Hole hochvolatil. Powell kündigte weitere Zinserhöhungen an, falls nötig. Wahrscheinlich wird sich der S&P 500 fangen können und zunächst im weiteren Handelsverlauf wieder ansteigen und Kurs auf die Marke von 4.400 Punkten nehmen und diese möglicherweise überschreiten. Die Long-Position vom Vortag bei 4.430 Punkten wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...