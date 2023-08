300 Milliarden US-Dollar - so hoch sind die Verbindlichkeiten des chinesischen Immobilienriesen Evergrande, der vor Kurzem Gläubigerschutz beantragt hat. Ein Ausfall dürfte tiefgreifende Auswirkungen auf den Anleihenmarkt haben. Stefan Schrader, Geschäftsführer der Titus Unternehmensgruppe, spricht im wallstreetONLINE-Interview über die Situation in China: Etwa 70 Prozent des gesamten Vermögens der Chinesen steckt in Immobilien. Kann das Missmanagement bei Evergrande das Land in eine Krise stürzen - Wie der Experte die Aussichten für die chinesische Wirtschaft sieht: Das und mehr jetzt im Video!