NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Boeing nach einem unbestätigten Bloomberg-Bericht über eine anstehende Wiederaufnahme von 737 Max-Lieferungen nach China auf "Sector Perform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 225 US-Dollar. Analyst Ken Herbert sieht darin laut einer am Freitag vorliegenden Studie einen Treiber für Auslieferungen und die Erwartungen an den freien Barmittelzufluss. Die Neuigkeit dürfte die Ziele des Flugzeugbauers für 2025/2026 noch stärker untermauern./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2023 / 15:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2023 / 15:19 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

