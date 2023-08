In der deutschen Wirtschaft ist die Stimmung schon seit einiger Zeit gedämpft, und im August hat sich dieser Trend fortgesetzt. Der ifo-Geschäftsklimaindex liegt mit 85,7 Punkten unter den erwarteten 86,7 Punkten und zeigt eine allgemeine negative Stimmung in der Geschäftswelt an. Besonders auffällig sind dabei die Verschlechterungen in der aktuellen Geschäftslage, vor allem in den Bereichen Dienstleistungen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...