Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Vonovia-Aktie hat jüngst von verschiedenen Analystenhäusern eine durchschnittliche Aufstockungsempfehlung erhalten, was für Anleger ein vielversprechendes Zeichen sein könnte. Das Immobilienunternehmen, eines der größten in Deutschland, wird mit einem mittleren Kursziel von 29,11 Euro gehandelt, was ein erstaunliches Aufwärtspotenzial von rund 43 Prozent im Vergleich zum derzeitigen Kurs von 20,38 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...