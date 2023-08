Wasserstofftaxis in Berlin Mehr als eine Million Kilometer haben in der Hauptstadt wasserstoffbetriebene Uber-Taxis zurückgelegt Es handelt sich um die größte Wasserstoff-Flotte in Sachen gewerblicher Personenbeförderung. Ende 2022 haben die Uber-Taxis ihren Dienst angetreten, anfangs 50 Stück, später bis zu 200. Ob Wasserstoff im normalen Autoverkehr Chancen besitzt, wird unterschiedlich beurteilt. Jedoch lässt sich die Brennstoffzelle effizient etwa im Schwerlastverkehr einsetzen, wo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...