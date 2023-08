Betrachtet man die Kursentwicklung der Nasdaq 100-Aktien seit Beginn des Jahres, so stellt man fest, dass insbesondere die Index-Schwergewichte erheblich zugelegt haben. Hohe zweistellige oder sogar dreistellige Zuwächse wie bei Nvidia sind im Tech-Nebenwertesegment eher selten. Für institutionelle Investoren - Fondmanager - welche die Nvidia-Aktie in diesem Jahr nicht stark gewichtet haben, wird es in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...