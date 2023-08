Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Führungswechsel als Kernherausforderung In den letzten Wochen hat die Nikola Corp., ein in Phoenix ansässiges Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Elektrofahrzeugen spezialisiert hat, erneut Schlagzeilen gemacht. Doch diesmal nicht wegen eines revolutionären Produkts, sondern wegen eines Führungswechsels. Carey Mendes, der bisherige President of Energy, hat das Unternehmen verlassen, um eine neue ...

