Das Finanzanalysehaus Wedbush hat in einer überraschenden Wendung seine AMC Entertainment-Aktienbewertung von "Verkaufen" auf "Neutral" hochgestuft. Diese Neubewertung könnte eine bedeutende Verschiebung in der Anlegerwahrnehmung signalisieren. Zudem wurde das Kursziel signifikant angepasst, es stieg massiv von lediglich 2 USD auf beeindruckende 19 USD an. Dies ist eine bemerkenswerte Entwicklung für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...