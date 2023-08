Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Cancom-Aktionären zu hören. So liegen die Notierungen heute rund 2,29 Prozent höher als vor Wochenfrist An drei der fünf Sitzungen ging es für das Wertpapier nach oben. Am Dienstag vollzog Cancom dabei einen regelrechten Höhenflug mit einem Plus von 2,25 Prozent. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Weil hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...