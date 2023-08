Um die Weltwirtschaft scheint es nicht gut zu stehen. Deutschland steckt in einer Rezession, China scheint auf eine Immobilienkrise zuzusteuern und in den USA liegen private und öffentliche Verschuldung auf Rekordniveaus. Die Zinsen dürften in den nächsten Quartalen eher weiter steigen als fallen und somit zusätzlichen wirtschaftlichen Druck erzeugen. Die heutige Zeit scheint somit wie gemacht für ein ökonomisches Phänomen, welches wir Aktionäre uns zu nutzen machen können. Der Lippenstift-Effekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...