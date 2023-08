Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren! https://tinyurl.com/mryf5r8s Das Elektroauto steht in Deutschland kurz vor einer Vollbremsung, warnt Professor Dr. Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center for Automotive Research in Duisburg. Der Grund - Das Ende der Förderungen für gewerblich genutzte Elektroautos. Dudenhöffer erwartet einen spürbaren Rückgang der Nachfrage, zumal die Anreize in den letzten Monaten bereits einen Boom ausgelöst hatten. Hinzu komme die steigende Zinslast für Leasingraten und der wachsende Druck durch chinesische Autobauer, die in Europa mit attraktiven Preisen und Produkten auf den Markt drängen. Weitere Preiskämpfe könnten die Folge sein. Wie er die Aussichten für E-Autos auf dem deutschen Markt bewertet und was aus dem Verbrenner wird: Alle Antworten gibt's im Video.