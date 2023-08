Wochenausblick - Konjunkturdaten im Fokus

Werbung









Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Termine in der kommenden Woche. Diese sind in dieser Woche vornehmlich von Seiten der Konjunktur interessant, nachdem die meisten Unternehmen bereits ihre Zahlen vorgelegt hattten.



Montag



Am Montag steht von Unternehmensseite die Vorlage der Quartalszahlen von Thyssenkrupp Nucera auf der Agenda. Die Tochter des Stahlkonzerns feierte jüngst ihr Börsendebut. Die Quartalszahlen und auch der Ausblick dürften für Anlegerinnen und Anleger von Interesse sein. Von Seiten der Konjunktur erreicht uns aus der Eurozone der Bericht über die vorhandene Geldmenge für Juli 2023 und gegen 16 Uhr deutscher Zeit der Dallas FED-Bericht über die verarbeitende Industrie für den Monat August.









Dienstag



Am Dienstag öffnen gegen 7 Uhr bzw. 7:30 Uhr die beiden Pharmaunternehmen Evotec und Dermapharm Holding ihre Bücher. Ebenfalls findet die Hauptversammlung von Va-Q-tec statt. Konjunkturdaten erreichen uns aus Japan in Form der Arbeitslosenquote für den Monat Juli, sowie mehrere Berichte über das Verbrauchervertrauen. Den Anfang macht Frankreich, bevor die USA am Nachmittag nachzieht. Ebenfalls aus den USA erreicht uns der wöchentliche API Ölbericht.















Mittwoch



Während Frankreich und die USA bereits am Dienstag vorlegten, erreicht uns am Mittwoch eine Flut an Verbraucherpreis-Berichten, darunter auch Deutschland nachdem bereits am Vortag das Gfk-Verbrauchervertrauen veröffentlicht wurde. Auch die Bundesländer Sachsen, Hessen, Bayern und Brandenburg veröffentlichen die einzelnen Berichte. Auch der Acea-Bericht für die Kfz-Erstzulassungen im Juli dürfte von Interesse sein. Dieser erreicht uns bereits gegen 8 Uhr am Vormittag. Die USA veröffentlichen das BIP sowie den Privatkonsum für das zweite Quartal in einer 2. Veröffentlichung und auch die Schwebenden Hausverkäufe für den Monat Juli. Unternehmensseitig dürften am Abend die Q2-Zahlen von Salesforce im Fokus stehen.









Donnerstag



Am Donnerstag warten einige vorläufige Veröffentlichungen der Verbraucherpreise für den August auf uns. Darunter sind beispielsweise Italien, Frankreich, die Niederlande aber auch der Bericht für die gesamte Eurozone. Hinzukommend veröffentlicht Frankreich die Erzeugerpreise für Juli und aus Deutschland die Arbeitslosenzahlen für August. Die USA veröffentlichen gegen 14:30 den Bericht über Privates Einkommen und Ausgaben.









Freitag



Bleibt es von Unternehmensseite ruhig, dürfen wir uns auf einige Termine konjunktureller Natur freuen. Zum Abschluss der Woche und gleichzeitig dem Start in den September werden die von PMI-Daten (Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe) einiger Länder für den nun vergangenen August veröffentlicht, darunter Italien, die Schweiz und Spanien sowie die 2. Veröffentlichungen dieser aus Deutschland, Frankreich, der Eurozone und den USA. Diese dienen als wichtiger Indikator für die konjunkturelle Lage. Die USA veröffentlichen darüber hinaus den Arbeitsmarktbericht für August.







