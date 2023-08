Außerdem werden nachhaltige Fasern und Initiativen vorgestellt

The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Textilindustrie, gab heute bekannt, dass es seine neuesten Produkte auf der Intertextile Shanghai vom 28. bis 30. August vorstellen wird. Am Stand des Unternehmens werden drei neue Fasern der Marke LYCRA ihr Messedebüt geben: LYCRA ADAPTIV BLACK Faser, LYCRA ADAPTIV XTRA LIFE Faser und LYCRA SHEER SENSATION Technologie.

Um den Bedarf des Marktes an strapazierfähiger Kleidung mit umfassenderen Größen, höherem Komfort und größerer Funktionalität zu decken, erweitert The LYCRA Company sein LYCRA ADAPTIV Faser-Portfolio um zwei neue Fasern: LYCRA ADAPTIV BLACK Faser und LYCRA ADAPTIV XTRA LIFE Faser.

Die LYCRA ADAPTIV BLACK-Faser ist für langlebige Aktiv- und Freizeitkleidung geeignet und hilft, Faserschäden zu reduzieren, die durch UV-Strahlen, Sonnenschutzmittel und Cremes gegen Scheuern verursacht werden und die Passform, Funktionalität und Lebensdauer von Kleidungsstücken negativ beeinflussen können. Diese Technologie sorgt außerdem für eine dauerhafte, eingesponnene, echt schwarze Farbe, die nicht verblasst und das Durchschimmern der Fasern minimiert. Bekleidungshersteller und Marken können mit dieser vielseitigen Faser Kleidungsstücke in verschiedenen Größen herstellen, die wie eine zweite Haut sitzen und einen hohen Tragekomfort bieten.

Die LYCRA ADAPTIV XTRA LIFE-Faser ist die Lösung für strapazierfähige Bade- und Aktivbekleidung, die bis zu 10-mal länger hält als Kleidungsstücke aus ungeschütztem Spandex. Gleichzeitig bietet sie Formgebung, dynamischen Komfort und ein breiteres Passformfenster zur Anpassung an verschiedene Körpertypen und ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen. Die Rosset-Gruppe, eine der größten und differenziertesten Strickereien Lateinamerikas, entwickelte die Stoffe mit der LYCRA ADAPTIV XTRA LIFE-Faser für die Intertextile.

The LYCRA Company führt auch die LYCRA SHEER SENSATION Technologie in China ein. Diese patentrechtlich geschützte antistatische Version der LYCRA-Faser wurde als Reaktion auf die Erkenntnisse der Verbraucher entwickelt, die darauf hinwiesen, dass die Nutzer von Feinstrümpfen eine dauerhafte Lösung gegen lästige statische Aufladung wünschen.

Am Stand von LYCRA werden auch Stoffe und Kleidungsstücke mit LYCRA FitSense Technologie vorgestellt; ferner die feuchtigkeitsableitende COOLMAX Technologie für Kühlung und die THERMOLITE Technologie für leichtgewichtige Wärme.

Zu den ausgestellten nachhaltigen Lösungen gehören unsere Fasern aus 100 Textilabfällen, 100 recyceltem PET und Pre-Consumer-Recyclingfasern, die unter den Marken LYCRA EcoMade, COOLMAX EcoMade und THERMOLITE EcoMade angeboten werden. Die Teilnehmer können sich auch über die Entwicklung der biologisch gewonnenen LYCRA Faser aus QIRA informieren. Dieses nachhaltige Angebot aus Feldmais hat das Potenzial, die CO2-Emissionen um bis zu 44 Prozent* gegenüber Spandex aus herkömmlichen Rohstoffen zu reduzieren.

Die Intertextile Shanghai ist auch die asiatisch-pazifische Startrampe für eine neue Nachhaltigkeitskampagne von The LYCRA Company mit dem Titel "Waste for Good". Diese Botschaft fördert die Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Bekleidungs- und Textilindustrie mit den Technologien COOLMAX und THERMOLITE EcoMade.

"Wir sind begeistert, dass die Intertextile Shanghai wieder stattfindet und freuen uns darauf, strategische Partner und neue Kunden persönlich zu treffen, nachdem sie im letzten Jahr abgesagt wurde", sagte Vincent Hu, Vice President, Asia, Apparel und President der APAC-Region, The LYCRA Company. "Wir werden zwei Jahre lang neue Produkte ausstellen und erwarten ein großes Interesse an unserer Palette innovativer und nachhaltiger Angebote, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind."

Der LYCRA-Markenpavillon in Halle 4.1 verfügt mit 932 Quadratmetern über die bisher größte Ausstellungsfläche und präsentiert 28 Mitaussteller, die unter dem Motto "Co-Create the Future Today" vereint sind. Besuchen Sie die Veranstaltungsseite der Intertextile Shanghai auf lycra.com, um mehr über den Pavillon zu erfahren, seinen Grundriss zu sehen und die virtuellen Ausstellungsräume der Mitaussteller zu erkunden.

*Schätzung aus dem Cradle-to-Gate Screening LCA für eine repräsentative LYCRA Faserproduktionsanlage, Juni 2022, Ramboll US Consulting, Inc.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche und ist Eigentümer führender Verbraucher- und Handelsmarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, ist weltweit für seine innovativen Produkte, sein technisches Know-how, seine nachhaltigen Lösungen, seine Marketingunterstützung und seinen LYCRA ONE-Marktplatz bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte lycra.com.

LYCRA, LYCRA FitSense, COOLMAX und THERMOLITE® sind Marken von The LYCRA Company.

QIRA ist eine Marke von Qore LLC.

