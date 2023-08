COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur SPD:

"Die Wirtschaft ist derzeit das Sorgenkind der Bundesregierung. Zu Recht. Aber Trübsal zu blasen, kann sich Deutschland gerade nicht leisten. Das scheint nun auch die SPD erkannt zu haben.Zugegeben, eine Mietreform ist nötig. Doch vor allem fehlt nicht nur bezahlbarer, sondern überhaupt Wohnraum, gerade in den Großstädten. Auch dafür sollte unbedingt im angekündigten Sechs-Punkte-Plan eine realistische Lösung angeboten werden. Mit Plänen ist es so eine Sache. Denn entscheidend ist nachher die Umsetzung. Beispiel: Der Ruf nach mehr Digitalisierung und weniger Berichtspflichten seitens der SPD. Diese Forderungen laufen gefühlt auf Dauerschleife, doch richtig ins Machen gekommen, ist die Politik bisher diesbezüglich kaum. Zu hoffen ist also, dass der Kanzler gleich mit einem entsprechenden Umsetzungsplan im Koffer nach Meseberg reist."/yyzz/DP/he