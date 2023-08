News von Trading-Treff.de Guten Morgen, herzlich Willkommen zu meinem aktuellen Tagesupdate und dem Link für das Video heute. DAX und Dow haben beide, wie erwartet zuerst rauf und dann runter reagiert am Freitag, nur der Tag hat in beiden Märkten stabiler geschlossen als vermutet. Was wird es heute werden? Video Blog (Deutsch) Zunächst wie gehabt mein Blog als Video: Und nachfolgend als Interpretation von meinen digitalen Kollegen in den Sprachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...