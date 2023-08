Biosprit und sogenannter grüner Wasserstoff sollen die niedersächsische BP-Raffinerie in Lingen im Emsland zukunftsfest machen. Bis 2030 werde man den Standort zum integrierten Energiezentrum ausbauen, kündigte der Mineralölkonzern am Samstag anlässlich der 70-Jahr-Feier des Standorts an. Ein mittlerer bis hoher dreistelliger Millionen-Euro-Betrag soll dafür in den kommenden Jahren investiert werden.Der 1953 eröffnete Standort habe sich in seiner Geschichte "immer wieder neu erfunden, um sich an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...