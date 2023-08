Der Öl-Future der Nordseesorte Brent Crude lässt sich in den letzten Wochen sehr sauber auswerten, diese Erfolge schlagen sich auch auf kurzfristigen Investments positiv nieder. Nach dem präzisen Zieleinlauf zurück an eine Unterstützung aus Mitte Juli und das 38,2 % Fibo scheinen Käufer nun wieder übernommen zu haben und könnten dadurch die Jahreshochs ins Visier rücken lassen. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Trendwechsel am 38,2 ...

