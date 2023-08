Rezertifizierungen von DEKRA und ECORESPONSIBLE sowie Auszeichnungen für Nachhaltigkeit bestätigen das fortwährende Versprechen des Unternehmens gegenüber Kunden und Mitarbeiter*innen

Trilliant, ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für Advanced Metering Infrastructure (AMI), Smart Grid, Smart Cities und lIoT, fokussiert weiterhin auf sein Engagement für Nachhaltigkeit im Interesse seiner Kunden und dem Unternehmen und zeigt dies durch neue Rezertifizierungen, Auszeichnungen und Bewertungen.

Trilliant gab bereits bekannt, dass sein Integrated Management System nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 neu zertifiziert wurde. Trilliants Engagement für einen nachhaltigen Geschäftsbetrieb wird darüber hinaus durch die jüngsten Rezertifizierungen von DEKRA Audits in den folgenden Bereichen bestätigt:

ISO-Norm 27001:2013 für Information Security Management Systems (ISMS): ISO 27001 ist der weltweit bekannteste Standard für ISMS und definiert die Anforderungen, die ein ISMS erfüllen muss. Die Norm bietet Unternehmen eine Anleitung zur Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und kontinuierlichen Verbesserung eines Informationssicherheits-Managementsystems. Die Konformität mit ISO/IEC 27001 bedeutet, dass eine Organisation oder ein Unternehmen ein System zur Steuerung von Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheit von Daten, die dem Unternehmen gehören oder von ihm bearbeitet werden, implementiert hat, und dass dieses System die besten Vorgehensweisen und Grundsätze, die in dieser internationalen Norm festgelegt sind, beachtet.

ISO 27001 ist der weltweit bekannteste Standard für ISMS und definiert die Anforderungen, die ein ISMS erfüllen muss. Die Norm bietet Unternehmen eine Anleitung zur Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und kontinuierlichen Verbesserung eines Informationssicherheits-Managementsystems. Die Konformität mit ISO/IEC 27001 bedeutet, dass eine Organisation oder ein Unternehmen ein System zur Steuerung von Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheit von Daten, die dem Unternehmen gehören oder von ihm bearbeitet werden, implementiert hat, und dass dieses System die besten Vorgehensweisen und Grundsätze, die in dieser internationalen Norm festgelegt sind, beachtet. ISO-Norm 45001:2018 für Occupational Health and Safety (OH&S), d h. die Verwaltung von Arbeits- und GesundheitsschutzvorschriftenISO 45001:2018legt die Anforderungen an ein OH&S-Managementsystem fest. Die Norm bietet Anleitungen für die Verwendung des Systems, um Organisationen in die Lage zu versetzen, sichere und gesunde Arbeitsplätze bereitzustellen, indem Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen verhindert sowie die Leistung im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes vorausschauend verbessert werden.

Im Juni 2023 erhielt Trilliant erneut das ECORESPONSIBLE-Zertifikat unter Hochstufung auf Level 2 (Leistung). Diese Zertifizierung im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement ist Teil eines vierstufigen fortlaufenden Verbesserungsprozesses, der es Organisationen ermöglichen soll, ihre Gesamtleistung in wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und unternehmerischer Hinsicht zu verbessern. Organisationen demonstrieren ihren greifbaren Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung, indem sie im Rahmen ihrer ECORESPONSIBLE-Praktiken strategische nachhaltigkeitsorientierte Entscheidungen treffen. Dabei verringern sie ihre Umweltbelastung und verbessern ihre Wertschöpfungskette.

Trilliant ist darüber hinaus Empfänger einer EcoVadis-Silbermedaille 2022 und zählte zu den besten 19 Prozent der Branche. EcoVadis hat sich zum weltweit größten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Bewertungen zur Geschäftsnachhaltigkeit entwickelt und ein globales Netzwerk von mehr als 100.000 bewerteten Unternehmen geschaffen. Mit den EcoVadis-Medaillen werden Unternehmen ausgezeichnet, die den EcoVadis-Bewertungsprozess abgeschlossen haben und ein vergleichsweise starkes Managementsystem für Nachhaltigkeitskriterien gemäß der EcoVadis-Methodik nachweisen konnten. Die Unternehmen müssen auch spezifische Lizenzierungs- und Berechtigungskriterien erfüllen.

Die Niederlassung von Trilliant in Granby, Québec, wurde vor Kurzem von der Stadt Granby mit einem Environmental Recognition Award ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ehrt Bürgerinnen und Bürger, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen, Branchen und Bildungseinrichtungen der Stadt Granby, die durch ihr Engagement und ihre Leistungen in Umwelt- und nachhaltigen Entwicklungsfragen einen herausragenden Beitrag zur Gemeinschaft und ihrem Ansehen geleistet haben. Trilliant wurde in der Kategorie Nachhaltige Industrie für seine ECORESPONSIBLE-Zertifizierung geehrt.

Nachhaltigkeit: Eine wichtige Säule der Strategie von Trilliant

Trilliant versteht, dass Nachhaltigkeit nicht nur wichtig ist für zukünftige Generationen, sondern dass Versorgungsunternehmen und Städte die Gewissheit haben möchten, dass ihre Anbieter und Lieferanten sich für soziale Verantwortung einsetzen. Um sein Engagement zu verdeutlichen, ist Trilliant aktives Mitglied von UN Global Compact. Das Abkommen ist ein weltweiter Aufruf an Unternehmen, die sozialen Entwicklungsziele (SDGs) der Vereinten Nationen zu unterstützen. Trilliant konzentriert sich auf vier dieser Ziele, die weiterhin die Strategie des Unternehmens prägen und mit seinem Auftrag in Einklang stehen: erschwingliche und saubere Energie, nachhaltige Städte und Gemeinden, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie Klimaschutz.

"Unser Engagement für Nachhaltigkeit in unserer Geschäftstätigkeit war noch nie deutlicher", sagte Andy White, Chairman und CEO von Trilliant. "Unsere Zertifikate und Auszeichnungen ermöglichen es Trilliant, verantwortungsvoll zu handeln und sicherzustellen, dass unsere Ziele und Praktiken eine positive Auswirkung auf unsere Kunden, Partner und alle unsere Interessengruppen haben. Wir sind auch stolz auf die Mitglieder unserer globalen Teams, die sich für Initiativen einsetzen, die mit den UN-SDGs übereinstimmen."

Mit Blick in die Zukunft hat Trilliant die unabhängigen Nachhaltigkeitsexperten COESIO damit beauftragt, den Net-Zero-Plan des Unternehmens fertigzustellen und bei seiner Umsetzung mitzuwirken. Über Fortschritt und Auswirkungen diesbezüglich wird Trilliant in einem zukünftigen Update berichten.

Über Trilliant

Trilliant® bietet der globalen Energiebranche die einzige geräteunabhängige Kommunikationsplattform, mit der Versorgungsunternehmen und Städte jede Anwendung sicher und zuverlässig in einem leistungsstarken Netzwerk implementieren können. Unser gezielt entwickeltes Portfolio ist so konzipiert, dass Kunden die Wahl haben und sich nicht auf einen bestimmten Technologieanbieter oder Zählerhersteller festlegen müssen. Wir sind stolz, erfolgskritische Lösungen anbieten zu können, die AMI, Data Analytics, Smart Metering, Smart Grids und Smart Cities unterstützen. Trilliants Kunden profitieren weltweit von der einzigartigen Kombination aus Flexibilität, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit, die Versorgungsunternehmen und Städte mit dem IIoT und einem strategischeren Weg zur Energiewende verbindet. Besuchen Sie uns unter www.trilliant.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230827389138/de/

Contacts:

Tracey Mitchell

tracey.mitchell@trilliant.com

Cindy Watson/Anita Wong

StrategicAmpersand

TrilliantPR@stratamp.com