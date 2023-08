DJ MÄRKTE ASIEN/China-Börsen nach Lockerungen sehr fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Angeführt von den chinesischen Börsen geht an den ostasiatischen Aktienmärkten am Montag deutlich nach oben. Die Börsen in China feiern neue Erleichterungen für den Aktienhandel, zudem beruhigen sich Sorgen über die Geldpolitik in den USA etwas. Denn US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hatte sich in Jackson Hole zwar alle Optionen offen gelassen, aber auch von einem bedächtigen Vorgehen gesprochen.

Die chinesischen Behörden senkten erstmals seit 2008 die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte, die Steuer wurde halbiert. Die Wertpapieraufsichtsbehörde plant außerdem, das Tempo der Börsengänge vorübergehend zu verlangsamen, um ein Gleichgewicht zwischen Finanzierungsinitiativen und Investitionsvorhaben zu schaffen. Damit würden Gelder für die Börse frei, die anderenfalls in neue Börsengänge geflossen wären, erläutert ein Händler. Daher steigen die Titel von Wertpapierhandelshäusern in China besonders stark, auch Softwarepapiere sind gefragt. Der HSI in Hongkong gewinnt 1,7 Prozent, der Schanghai-Composite gar 2,3 Prozent. "Wir rechnen in dieser Woche mit einer deutlichen Erholung des chinesischen Aktienmarktes. Doch die Nachhaltigkeit dieses Aufschwungs wird der wahre Test sein", erläutern die Renten-Analysten von OCBC.

Citic Securities ziehen um 7,1 und East Money Information um 9,4 Prozent an. Die Titel der Hongkonger Börse steigen um 7,2 Prozent. Der E-Autobauer Xpeng hat eine Partnerschaft mit DiDi Global verkündet, der Kurs legt um 14,1 Prozent zu. Nach 17-monatiger Pause werden die Aktien des Krisenimmobilienkonzerns China Evergrande wieder gehandelt, der Kurs bricht um 87 Prozent ein. Die Gesellschaft hat immerhin die Verluste eingegrenzt, was Anleger aber nicht beruhigt.

Auch in Japan zeigen sich die Indizes sehr fest, der Nikkei-225 legt um 1,7 Prozent zu. Begünstigt wird der Anstieg vom Yen, der zum Dollar nachgibt. Zur Dollar-Stärke heißt es, die Powell-Aussagen würden zumindest am Devisenmarkt als eher falkenhaft interpretiert. Der Greenback hatte am Freitag mit der Rede angezogen und verteidigt die Aufschläge am Montag.

Der Kospi in Südkorea gewinnt 0,6 Prozent. Privatanleger und institutionelle Investoren kaufen gleichermaßen. Sie orientierten sich an den Aufschlägen der Wall Street zum Wochenschluss, heißt es. Die Hoffnung auf eine Rückkehr chinesischer Touristen treibt die Kurse von Duty-free-Läden und Kosmetikanbietern in die Höhe. Peking hatte jüngst Reisebeschränkungen für Gruppen gelockert.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.152,00 +0,5% +1,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.146,50 +1,7% +21,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.535,08 +0,6% +13,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.134,44 +2,3% +1,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.260,91 +1,7% -9,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.223,32 +1,0% -1,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.442,74 -0,1% -3,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,0807 +0,1% 1,0797 1,0784 +1,0% EUR/JPY 158,32 +0,1% 158,11 157,38 +12,8% EUR/GBP 0,8577 -0,0% 0,8580 0,8568 -3,1% GBP/USD 1,2601 +0,1% 1,2584 1,2586 +4,2% USD/JPY 146,49 +0,0% 146,45 145,92 +11,7% USD/KRW 1.328,21 -0,2% 1.328,21 1.324,79 +5,3% USD/CNY 7,1848 0% 7,1848 7,2891 +4,2% USD/CNH 7,2884 +0,0% 7,2857 7,2926 +5,2% USD/HKD 7,8444 +0,0% 7,8442 7,8443 +0,4% AUD/USD 0,6428 +0,3% 0,6408 0,6422 -5,7% NZD/USD 0,5916 +0,2% 0,5904 0,5912 -6,9% Bitcoin BTC/USD 26.009,06 -0,2% 26.060,13 26.002,49 +56,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,74 79,83 -0,1% -0,09 +1,8% Brent/ICE 84,36 84,48 -0,1% -0,12 +2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.915,58 1.915,35 +0,0% +0,23 +5,0% Silber (Spot) 24,19 24,23 -0,2% -0,05 +0,9% Platin (Spot) 946,90 947,45 -0,1% -0,55 -11,3% Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,4% +0,01 -1,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2023 00:59 ET (04:59 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.