Liebe Finanzinteressierte, das Rätsel um die Bewertung von Plug Power bleibt weiter ungelöst. Am vergangenen Freitag war ein Anstieg von 1,5% zu verzeichnen, allerdings hat der Aktienwert in der letzten Woche insgesamt um -6,3% nachgegeben. Es scheint so, als könne sich der Markt nicht auf eine einheitliche Bewertung festlegen. Eine genauere Analyse offenbart jedoch möglicherweise einen Wert des Unternehmens von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...