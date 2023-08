DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KINDERGRUNDSICHERUNG - Nach monatelangem Streit hat die Regierung am späten Sonntagabend eine Einigung zur Kindergrundsicherung erzielt. Nach übereinstimmenden Medienberichten, vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz, Familienministerin Lisa Paus und Finanzminister Christian Lindner nach stundenlangen Verhandlungen am Sonntagabend Eckpunkte für die neue Familienleistung. Details sollen demnach voraussichtlich Montagvormittag präsentiert werden. (NTV, FAZ, SZ)

STROMPREISREFORM - Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert eine nationale Strategie bei einer Strompreisreform. "Mir geht es um ein System, das allseits als fair empfunden werden kann", sagte Weil dem Handelsblatt. Das momentane System sei es dezidiert nicht. In den Regionen, die sich besonders in Sachen Energiewende engagierten, sei der Energiepreis besonders hoch. Weil unterstützt den Vorschlag der Bundesnetzagentur für eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft. (Handelsblatt)

GRÜNER AUFSCHWUNG - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm warnt vor dem Ausbleiben des grünen Wirtschaftswunders. Wirtschaftliches Wachstum gebe es erst wieder, wenn von den Investoren künftig gute Standortbedingungen erwartet werden, sagte Grimm der Bild-Zeitung. "Die Energiepreise sind dafür weiterhin zu hoch. Es gilt, so schnell wie möglich Erzeugungs- und Netzkapazitäten auszubauen, damit die Strompreise für alle wieder sinken." (Bild-Zeitung)

CHEMIEINDUSTRIE - Der Verband der chemischen Industrie (VCI) warnt vor den Folgen einer Deindustrialisierung in Deutschland. "Olaf Scholz muss klare Führung zeigen und die drohende wirtschaftliche Schieflage zur Chefsache machen", heißt es in einem Brief von VCI-Präsident Markus Steilemann unterzeichnet, der der Augsburger Allgemeinen vorliegt. Dem VCI zufolge findet am 27. September im Kanzleramt ein Chemiegipfel statt, an dem führende Vertreterinnen und Vertreter der Branche teilnehmen. Nun entscheide sich, "ob wir als erfolgreicher Industriestandort eine Zukunft haben werden". (Augsburger Allgemeine)

CORONA - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, erwartet einen harten Infektionswinter. "Es gibt wieder höhere Infektionszahlen, es gibt auch wieder mehr Covid-positiv getestete Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen", sagte Gaß der Rheinischen Post. Wichtig sei, dass sich möglichst viele Menschen gegen die Grippe impfen lassen, um mögliche Belastungen der Krankenhäuser vorzubeugen. (Rheinische Post)

CORONA - Der Apothekerverband rechnet "im Laufe des Septembers" mit der Auslieferung der ersten Impfdosen des angepassten Corona-Impfstoffs. Dies sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Biontech habe bereits den an Omikron XBB.1.5 angepassten Impfstoff in großen Mengen vorproduziert. Nach der Zulassung könne dann sofort die Auslieferung an die Apotheken beginnen. Dieser Impfstoff solle gut gegen die derzeit weit verbreiteten Varianten XBB.1.5 und EG.5 wirken. (Rheinische Post)

CHINA-EXPORTE - Einer neuen Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) zufolge sinkt die Bedeutung von deutschen Exporten nach China seit Jahren. Und dies liegt weniger daran, dass Deutschland sich von China wirtschaftlich unabhängiger machen will - eher ist es umgekehrt. China will autarker von Einfuhren aus anderen Ländern werden. Laut Ifw Analyse seien die deutschen China-Exporte von 2018 bis 2022 preisbereinigt um 7,5 Prozent gesunken. 2020 seien noch 7,9 Prozent der deutschen Exportwaren gen China gegangen, im ersten Halbjahr 2023 6,2 Prozent. (Handelsblatt)

CORONA-IMPFUNG/KLAGEN - Klägeranwälte, die mutmaßliche Opfer von Corona-Impfschäden vertreten, verklagen nun auch den Staat auf Schmerzensgeld und Schadenersatz. Am Montag würden die ersten Klagen gegen die Bundesrepublik Deutschland aus Amtshaftung bei den Landgerichten Detmold und Gera erhoben, kündigte Rechtsanwalt Christoph Hamann von der Kanzlei Steinbock & Partner an. Die Klagen stützen sich auf unzureichende Aufklärung in Arztpraxen. (Frankfurter Allgemeine)

