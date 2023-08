Autel Energy, ein führender Anbieter von innovativen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV), gab heute die Verfügbarkeit des populären MaxiCharger AC Ultra für Europa bekannt. Das IEC-zertifizierte, kommerzielle Zweifach-Steckdose -AC-Ladegerät steht nun weltweit als europäisches Standard-22-kW-Elektrofahrzeug-Ladegerät zur Verfügung.

"Der MaxiCharger AC Ultra ist das weltweit leistungsstärkste AC-Ladegerät", so Kelvin Cao, Vice President von Global Marketing. "Mit einer simultanen Stromversorgung von 22 kW, um zwei Fahrzeuge gleichzeitig aufzuladen, erhält jedes von ihnen eine 22-kW-AC-Schnellladung. Dies ist optimal für Unternehmen, die nach einer eleganten EV-Ladeoption für ihre Mitarbeiter, Kunden und Gäste suchen."

Der MaxiCharger AC Ultra ist OCPP-konform, bietet einen 8-Inch-LCD-Touchscreen, ein IP54-Gehäuse, ein RFID-Kartenlesegerät und mehrere kundenspezifische Optionen, wie etwa einen Kreditkartenleser, einen Sockel, Stromzähler und kundenspezifische Logos.

Einnahmemöglichkeiten

Der MaxiCharger AC Ultra bietet Unternehmen mithilfe des cloudbasierten Portals von Autel eine Vielzahl an Einnahmemöglichkeiten, darunter die Fähigkeit, Ladegrad-Rabatte anzubieten basierend auf Kundenprofilen (erstmalige oder treue Nutzer) und Fahrergruppen (Taxi- oder Fahrdienstfahrer) sowie die Fähigkeit, Programmatic Advertising zu monetarisieren. Die Anwendungen sind grenzenlos: Fahrzeugflotten, Schulen, Wohnungen, Parkplatzinhaber und Wohnungsunternehmen können die Autel Cloud leicht nutzen, um Fahrergruppen festzulegen, über die Wahl zu verfügen, wenn Monetarisierungsmöglichkeiten bestehen, und ob sie Gästen Lademöglichkeiten bieten oder eine kostenlose oder Rabattaufladung ermöglichen.

"Unsere Cloud-Plattform bildet das Herzstück einer vollwertigen Ladestation", ergänzte Kelvin Cao. "Alles wurde entwickelt, um das Bedienerlebnis zu verbessern. Unabhängig davon, ob Sie über lediglich einen MaxiCharger oder über 100 davon verfügen, wird die Cloud mit allen leicht umgehen können und den Betreibern die vollständige Kontrolle ihres Geschäfts ermöglichen."

Benutzerfreundlicher Touchscreen

Der 8-Inch-Touchscreen versetzt Unternehmen in die Lage, mit Kunden mithilfe von Branded Videos oder Diashows zu interagieren oder zusätzliche Einnahmen erzielen zu können, indem sie andere Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Produkte oder Serviceleistungen durch Produktvideos zu bewerben. Der interaktive IK10-LCD-Bildschirm zeigt Ladedaten, wie etwa Kosten, Stromspannung, verbrauchte kW-Stunden und die Gesamtladezeit in unterschiedlichen Sprachen.

"Der MaxiCharger AC Ultra bietet aufgrund unseres Touchscreens branchenführenden Komfort", ergänzte Kelvin Cao. "Die Fahrer können den Ladevorgang mit nur wenigen Fingertipps auf dem Bildschirm einleiten. Alles ist auf leicht verständliche Weise angelegt, um EV-Fahrern eine Weltklasse-Ladeerfahrung zu bieten."

Die Fahrer können mithilfe der Autel Charge App, einem Kreditkartenterminal, oder einer RFID-Karte bezahlen, um eine nahtlose Verbindung für unterschiedliche Verbrauchergewohnheiten zu gewährleisten.

Wie werde ich Händler?

Sind sie interessiert, Autel MaxiCharger Händler zu werden? Besuchen Sie bitte die Become A Dealer Autel Seite unter autelenergy.com und füllen Sie das Händlerformular aus.

Über Autel Energy

Autel Energy erstellt erstklassige Ladehardware für private und gewerbliche AC-Anwendungen (Level 2), DC-Bi-direktionale V2X-Energieverwaltung und DC-Schnellladelösung (Level 3) von 40 kW bis 720 kW mit innovativer Konfigurierbarkeit und Modularität.

