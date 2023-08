Der Euro hat sich zu Beginn der Woche leicht von seinen jüngsten Kursverlusten erholt.Frankfurt - Der Euro hat sich zu Beginn der Woche leicht von seinen jüngsten Kursverlusten erholt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0814 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Am Freitag war der Kurs mit 1,0766 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa zweieinhalb Monaten gefallen. Auch der Franken hat zum US-Dollar etwas zugelegt. Das USD/CHF-Währungspaar wurde am...

