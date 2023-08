The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.08.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2023



ISIN Name

GB0000767771 BK NOVA SCOTIA 86/85 FLR

DE000SLB3982 LDSBK.SAAR OPF A398

CNE100003HQ0 MING YANG SMART ENG.A YC1

US9128282D10 US TREASURY 2023

US9128284X55 US TREASURY 2023

CH0033037679 RABOBK NEDERLD 07-23 MTN

US91282CCU36 USA 21/23

DE000HLB7A72 LB.HESS.THR.CARRARA12S/22

