Auch wenn die Aktie von Nvidia ihre jüngsten Höchststände jenseits der 500-Dollar-Marke vorerst nicht halten konnte, ist das Papier im Wochenvergleich dennoch eines der stärksten im Nasdaq 100. Nvidia rangiert hier mit einem Plus von gut sechs Prozent auf Platz 6. Top-Performer mit einem Plus von mehr als zehn Prozent waren Tesla, Moderna und Palo Alto Networks.Mit den Quartalszahlen und dem Ausblick am Mittwochabend nach US-Börsenschluss hatte Nvidia die hohen Erwartungen regelrecht pulverisiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...