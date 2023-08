Die Kontron AG erwirbt von der Phoenix Mecano AG die Computersystem-Hersteller Hartmann und W-IE-NE-R. Die Unternehmen erzielten im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 18 Mio. Euro und ein EBITDA von circa 3 Mio. Euro. Der Kaufpreis beträgt 22,1 Mio. Euro, vorbehaltlich eines Adjustments der Bilanz bei Closing der Transaktion. Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal erwartet. "Die Akquisition erlaubt Lösungen in den Bereichen Luftfahrt und Sicherheit anzubieten und treibt damit unsere Strategie zur Stärkung des schnell wachsenden, margenstarken Segments "Software + Solutions" weiter voran. Einschließlich dieser Akquisition planen wir in diesen Märkten für das Jahr 2024 über 100 Mio. Euro Umsatz zu erwirtschaften. Die Margen in diesem ...

