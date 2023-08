Berlin und Daegu, Südkorea (ots/PRNewswire) -K-Robot Startups erschließen den europäischen MarktDas Korea Institute for Robot Industry Advancement (Direktor Son Woong-hee) wird auf der IFA 2023 den Korean Robot Pavilion betreiben. Bei dem Event handelt es sich um Europas größte Messe für Unterhaltungselektronik, welche vom 1. bis zum 5. September in Berlin, Deutschland, stattfinden wird.- Die IFA 2023 ist eine der drei weltweit führenden Elektronik- und IT-Ausstellungen, zusammen mit der CES in den USA und dem MWC in Spanien. Mehr als 2.000 Unternehmen aus 150 Ländern werden in diesem Jahr an der Ausstellung teilnehmen, um die neuesten Trends in den Bereichen IKT und IoT zu präsentieren.- Im Jahr 2019, vor der COVID-19-Pandemie, betrieb das KIRIA auf der IFA 2019 den Korean Robot Pavilion, um acht koreanische Robotikunternehmen beim Eintritt in den europäischen Markt zu unterstützen.- Unter dem Motto "Better Life with K-Robot" wird der Korean Robot Pavilion auf einer Fläche von 120 m² in der NEXT Halle errichtet, einem Veranstaltungsort für innovative Technologien und Startups.- Das Teilnehmerfeld besteht aus den acht Unternehmen Acne System, Cuberoid, Super Nova, Neuromeka, FM presso, Flotic, Ai Control und AETECH, diese werden vielversprechende koreanische Robotikprodukte vorstellen, die den neuesten Trends entsprechen.- Um koreanischen Robotikunternehmen bei der Suche nach europäischen Partnern zu helfen, wird das KIRIA auf dieser Messe ein umfangreiches Unterstützungsprogramm anbieten, welches eine Pitch-Beratung, eine Broschürenproduktion und ein 1:1-Business-Matching mit lokalen Partnern umfasst.- Son Woong-hee, Präsident des Korea Institute for Robot Industry Advancement, erklärte: "Deutschland ist ein Brückenkopf für den Eintritt in den europäischen Markt", weiterhin fügte er hinzu: "Wir freuen uns darauf, die Technologie ausgezeichneter koreanischer Robotik-Startups auf dem europäischen Markt durch die IFA 2023 in Berlin zu fördern."KIRIA (Korea Institute for Robot Industry Advancement) Messestand Bild https://imgur.com/a/HXnIQsn (https://imgur.com/a/HXnIQsn)Informationen zum KIRIA (Korea Institute for Robot Industry Advancement)Das Institut ist eine öffentliche Einrichtung, die dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie untersteht und darauf abzielt, die Robotikindustrie in Korea voranzutreiben.Anfragen: Jieun Park (pje@kiria.org, +82-53-210-9614)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kiria-korea-institute-for-robot-industry-advancement-wird-den-korean-robot-pavilion-auf-der-ifa-2023-betreiben-301909018.htmlOriginal-Content von: KIRIA(Korea Institute for Robot Industry Advancement), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171631/5589240