Die Korrektur an der Wall Street als auch im DAX setzte sich in der Vorwoche weiter fort. Die Bullen kommen nicht so richtig in Schwung und selbst die überaus positiven Zahlen von Nvidia konnten vor allem dem Technologiesektor nicht nachhaltig Flügel verleihen. Mehr zur Entwicklung der US-Indizes und des DAX, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...