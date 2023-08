United Paper Public Company Limited hat eine von Andritz an das Werk in Prachinburi, Thailand, gelieferte OCC (Old Corrugated Containers)-Linie erfolgreich in Betrieb genommen. Dies ist die zweite OCC-Linie von Andritz, die in diesem Werk in Betrieb ist. Die neue Linie - komplett von der Auflösung bis zum Stapelturm - hat eine Kapazität von 500 Tagestonnen und verarbeitet eine Mischung aus AOCC und LOCC für die Produktion von hochqualitativen Linerboard-Sorten.

