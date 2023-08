Nach einer schwachen Vorwoche startet der deutsche Handel am Montag zunächst mit Gewinnen. Der DAX steigt 30 Minuten vor dem Xetra-Start um rund 0,8 Prozent auf 15.758 Zähler und verharrt damit weiter in seiner seit dem Frühjahr gültigen Seitwärtsrange. Positive Impulse kommen von der Wall Street, wo die Börsen am Freitag im Plus schlossen, und aus China. Um die Anlegerstimmung zu verbessern, haben die Regulierer die Stempelsteuer gesenkt und weitere Maßnahmen zur Erleichterung des Handels beschlossen. ...

