Für den NASDAQ 100 ging es am Freitag mit einem Plus von 0,9% auf einen Wochenschluss bei 14.942 Punkten. Rückblick: Nachdem die Tech-Werte am 18. August bei 14.558 auf ein neues Monatstief gefallen waren, wendete sich in der vergangenen Woche das Blatt. In der Spitze stiegen die Notierungen am Donnerstag bis auf 15.279 Punkte und überboten damit kurzzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...