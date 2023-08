Der DAX verabschiedete sich am Freitag schlussendlich mit einem kleinen Plus ins Wochenende. Rückblick: Auch am letzten Handelstag der Woche konnte der deutsche Leitindex keinen Durchbruch auf der Oberseite erzielen. Dabei startete der DAX zunächst im Minus bei 15.583 Punkten (Vortagsschluss bei 15.621) und markierte direkt nach der Eröffnung das Tagestief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...