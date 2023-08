FRANKFURT (dpa-AFX) - Freundliche Vorgaben aus Fernost haben am Montag positiv auf den deutschen Aktienmarkt ausgestrahlt. Die chinesische Regierung senkte die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 15 Jahren, dies sorgte für gute Stimmung und bescherte den Handelsplätzen in China deutlichen Auftrieb. Auch in Japan und Südkorea ging es zum Wochenbeginn mit den Aktiennotierungen nach oben.

Der Dax legte in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 15 757 Punkte zu. Analysten orten bei knapp unter 15 500 Zählern eine wichtige Unterstützung für den Leitindex. Auf diesem Niveau hatte der Dax in den vergangenen Wochen zwei Tiefstände ausgelotet. "Sollte der Dax dort durchbrechen, droht erhebliches Ungemach", schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar.

Der MDax der mittelgroßen Titel stieg am Morgen um 0,8 Prozent auf 27 206 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone legte noch etwas stärker zu./bek/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145