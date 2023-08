DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Exporterwartungen sinken im August leicht

Die Ifo-Exporterwartungen sind im August auf minus 6,3 Punkte von minus 6,0 im Juli gesunken. "Die deutschen Exporteure kämpfen weiterhin mit einer schwachen Weltnachfrage", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Zudem beklagen immer mehr Unternehmen, dass ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit leide." In der Chemischen Industrie allerdings hat sich die Stimmung gedreht. Sie rechnet nun mit einem Zuwachs ihrer Exporte. Auch die Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche und die Getränkehersteller gehen davon aus, dass ihre Auslandsumsätze steigen werden.

Einigung im Kanzleramt auf Eckpunkte der Kindergrundsicherung - Kreise

Nach monatelangem Streit hat die Ampel-Regierung eine Einigung zur Kindergrundsicherung erzielt. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen erfuhr, vereinbarten Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) bei einem weiteren Spitzentreffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach stundenlangen Verhandlungen am Sonntagabend Eckpunkte für die neue Familienleistung. Details sollen demnach voraussichtlich am Montagvormittag präsentiert werden.

Paus und Lindner stellen Einigung zur Kindergrundsicherung um 11.00 Uhr vor

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wollen um 11.00 Uhr ihre Einigung zur geplanten Kindergrundsicherung bei einer Pressekonferenz präsentieren. Das sagte eine Sprecherin des Familienministeriums auf Anfrage. Details zur Einigung nach einem monatelangen Streit zwischen den beiden Ministern wollte die Sprecherin nicht nennen.

Dröge fordert Koalition wegen steigender Mieten zum Handeln auf

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat die Ampel-Regierung aufgefordert, die Beschlüsse des Koalitionsvertrags zur Begrenzung der Mieten umzusetzen. "Die Verlängerung der Mietpreisbremse, die deutliche Absenkung der Kappungsgrenze und zusätzlich die klare Regulierung von Indexmieten sind dringend notwendig", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hier brauche es jetzt die entsprechenden Gesetzesentwürfe durch die zuständigen Minister. "Mieten steigen enorm und bringen Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zunehmend an die Belastungsgrenze", sagte Dröge. Im Koalitionsvertrag gebe es eine klare Vereinbarung, die Mieten stärker zu regulieren.

Merz: "Wahnsinniger Bürokratiewust" muss gestoppt werden

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Bundesregierung für eine zu hohe Belastung des Landes durch zu viel Bürokratie und zu viele Vorgaben verantwortlich gemacht. "Wir müssen die Freiheit unseres Landes sichern und wir müssen den Wohlstand unseres Landes erhalten", sagte Merz im Sommerinterview der ARD. Er bekräftigte erneut, dass seine Partei mit der AfD nicht zusammenarbeiten werde, auch nicht auf kommunaler Ebene.

Ukrainischer Verteidigungsminister: F-16 werden "ernsthafter Game-Changer"

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hält den Einsatz westlicher F-16-Kampfjets bereits ab dem kommenden Frühjahr für wahrscheinlich. Kiew habe mit den Ausbildungskursen für seine Piloten, Ingenieure und Techniker begonnen, begründete Resnikow den von ihm veranschlagten Zeitplan im Springer-Podcast Ronzheimer. Sein Land werde "die Infrastruktur für die F-16" vorbereiten müssen. "Das dürfte mindestens sechs Monate dauern, vielleicht ein bisschen länger. Deswegen denke ich, es wird im Frühling nächsten Jahres sein." Der Minister erwartet demnach, dass die westlichen Kampf-Jets sich als ein "ernsthafter Game-Changer" im Kampf gegen die russischen Truppen erweisen werden.

US-Handelsministerin zu Besuch in China eingetroffen

Vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking ist US-Handelsministerin Gina Raimondo zu einem Besuch in China eingetroffen. Wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, traf sie mit ihrem chinesischen Kollegen Wang Wentao zu Gesprächen in Peking zusammen. Es sei ihm eine "große Freude, mit Ihnen einen Dialog und eine Koordinierung im Bereich Wirtschaft und Handel zu führen", sagte Wang.

Trumps Wahlkampfteam beziffert Spenden seit Polizeifoto auf 7,1 Millionen Dollar

Donald Trumps Wahlkampfteam hat seit der Veröffentlichung des Polizeifotos des früheren US-Präsidenten nach eigenen Angaben Spenden in Höhe von 7,1 Millionen Dollar eingenommen. Allein am Samstag 4,18 Millionen Dollar eingegangen, sagte der Sprecher von Trumps Team, Stephen Cheung, der Nachrichtenagentur AFP. In den vergangenen drei Wochen seien insgesamt fast 20 Millionen Dollar zusammengekommen. Es war der AFP nicht möglich, die Angaben unabhängig zu überprüfen.

Tropensturm "Idalia" steuert auf Mexiko und US-Bundesstaat Florida zu

Angesichts eines anrückenden Tropensturms mit dem Potenzial eines Hurrikans warnt das US-Hurrikanwarnzentrum NHC vor "lebensbedrohlichen Sturmfluten" an der Westküste des US-Bundesstaats Florida. Tropensturm "Idalia" könnte ab Dienstag entlang der Westküste Floridas und seiner nordwestlichen Spitze "ein zunehmendes Risiko lebensbedrohlicher Sturmfluten und Winde in Orkanstärke" verursachen, erklärte das NHC.

Start von japanischer Sonde zum Mond verschoben

Japan hat den Start seiner Sonde Slim in Richtung Mond wegen schlechten Wetters verschoben. Die Mission sei abgesagt worden, "weil bestätigt wurde, dass der Oberwind nicht den Anforderungen beim Start entspricht", teilte das an der Mondmission beteiligte Unternehmen MHI Launch Services im Onlinedienst X mit. Einen neuen Starttermin nannte die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa zunächst nicht.

+++ Konjunkturdaten +++

Australien Juli Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,5% (PROG: +0,3%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.