Graphen - Hoffnungsträger der Baubranche?

Die Stärke und Flexibilität des Werkstoffes Graphen lässt zahlreiche Anwendungen in vielen Bereichen zu. Auch in der Baubranche ist man darauf aufmerksam geworden. Denn Graphen kann Beton verstärken, leichter und langlebiger machen. Das spart Kosten und Ressourcen. Ein weiteres Plus: Graphen kann der Baubranche helfen, ihre Ziele bei der Senkung von Emissionen zu erreichen.

