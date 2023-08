Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,71 Prozent auf 11'034,35 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Handelswoche klar im Plus eröffnet. Die Vorgaben vor allem aus Asien sind gut, wobei Händler auf die chinesische Regierung verweisen, welche die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 2008 gesenkt hat. Dies habe dort und in ganz Asien für gute Stimmung gesorgt, hiess es im Handel. Am stärksten gesucht sind hierzulande vor allem...

