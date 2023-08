Die Gourmet Selection, die Fachmesse für Feinkost, wird auch in der Saison 2023 mit 350 ausstellenden Unternehmen und Marken wieder der Treffpunkt für Erzeuger und Vertreiber von Feinkost sein..

Gourmet Selection enthüllt eine Vorschau auf eine Auswahl von Gourmetprodukten, die am 10. und 11. September in Paris an der Porte de Versailles präsentiert werden:

Les Plantations d'Acapella mit ihrer französischen Tee-Ernte Stand C109

Diese Ernte ist eine Premiere für die Teeindustrie in Frankreich. Es werden verschiedene Teesorten vorgestellt: zwei grüne Frühlingstees (La Tramontane und Le Marin), ein schwarzer Frühlingstee, ein weißer Frühlingstee, ein weißer Herbsttee und ein grüner Herbsttee.

Savor Sens und seine Senfsorten Stand F017

Auf der Suche nach Innovationen im Bereich der Senfsorten konzentriert sich Savor Sens auf die Herstellung von Senfsorten, die den Gerichten eine gewisse Geschmeidigkeit und Eleganz verleihen. Fünf originelle Geschmacksrichtungen sind im Angebot: Natur, baskische Chilis, Trüffel, getrocknete Tomaten und geräucherte Gewürze sowie gemischte Kräuter.

L'Atelier Contal, Kaubare Buchweizenlöffel für Vorspeisen Stand A056

L'Atelier Contal hat kaubare Löffel kreiert, die sich sowohl für das Buffet als auch für Kaffee und Mini-Desserts eignen. Nach dem Erfolg der Löffel aus grünem Linsenmehl hat das Unternehmen eine zweite Version aus Buchweizen entwickelt. Der weniger süße, kaubare Buchweizenlöffel für Vorspeisen ist vielseitiger einsetzbar und kann mit süßen oder herzhaften Leckereien gefüllt werden.

Khla, das Lebensmittelunternehmen Mekong und sein roter Pfeffer aus Kampot (geschützte geografische Angabe) Stand F091

Der rote Kampot-Pfeffer von Khla wird in reifem Zustand geerntet und in Form von Pfefferkörnern verpackt, die dann in einer Pfeffermühle oder mit Mörser und Stößel frisch gemahlen werden können. Khla hat seine exklusiven Pfefferproduzenten wegen der Strenge seiner Spezifikationen sorgfältig ausgewählt. Das Anbaugebiet sowie die Trocknungs- und Sortieranlage befinden sich in Kampot selbst, der Wiege des Kampot-Pfeffers, im Süden Kambodschas.

Elixia mit seiner Bio-Lavendel-Limonade Stand D066

Mit Wasser aus dem Jura, Agavensirup, Blumenwasser und biologischen Pflanzenextrakten: Seit 1856 hat Elixia dieses Rezept unverändert beibehalten und stellt es in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen her, die alle gleichermaßen erstaunlich und authentisch sind. Das Bio-Sortiment wurde jetzt um den Geschmack Lavendel erweitert.

