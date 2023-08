© Foto: Unsplash



Die jüngste Entscheidung Chinas, die Stempelsteuer auf den Aktienhandel zu senken, scheint den DAX und die asiatischen Börsen zu beleben.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong sowie der Nikkei 225 in Japan stiegen. "Die Maßnahmen der chinesischen Regierung kommen an den Börsen gut an. Insbesondere die Halbierung der Stempelsteuer sorgt für Kauflaune. Damit zeigt China, dass es einem weiteren Einbruch der Börsen nicht tatenlos zusehen wird. Die heutige Bewegung dürfte einige, die für weiter fallende Kurse positioniert waren, auf dem falschen Fuß erwischt haben", kommentiert Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, Chinas Schritt.

Vor dem Xetra-Start prognostizierte der Broker IG den DAX 0,56 Prozent höher bei 15.720 Punkten. Anleger sollten die 100-Tage-Linie im Auge behalten, welche aktuell bei etwa 15.791 Punkten Widerstand zeigt. Unterstützung findet der Leitindex bei knapp 15.500 Punkten, eine Marke, die in den vergangenen Monaten für positive Kursbewegungen stand.

Trotz jüngster Zinssorgen, angefacht durch Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Treffen in Jackson Hole, zeigen sich US-Börsen standhaft. Powell betonte erneut die Bereitschaft der Fed, die Zinsen bei Bedarf weiter zu erhöhen, aber mit Bedacht. Der Dow Jones schloss am Freitag mit einem Plus von 0,73 Prozent auf 34.346 Punkten, während S&P 500 und Nasdaq 100 ebenfalls Gewinne verzeichneten.

"Auf neue und wahrscheinlich konkretere Hinweise müssen die Börsianer aber nicht lange warten. Schon am Mittwoch wird die vorläufige deutsche Inflationsrate für den August veröffentlicht. Am Freitag folgt der US-Arbeitsmarktbericht. Beide Zahlen werden in den kommenden Entscheidungen der Notenbanken eine gewichtige Rolle spielen", so Altmann.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion