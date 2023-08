News von Trading-Treff.de Der Monat August hat im DAX und im EURUSD bislang für deutliche Kursrücksetzer gesorgt. Auch bei Öl kam es jüngst zu einer Änderung der Lage im Tageschart. Die laufenden Erholungen stellen die Korrekturen in richtungsführenden Abwärtstrends. Welche Ziele es in den regressiven Phasen gibt und wann es kurzfristig die Shortseite zu präferieren, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Tickmill's tägliche Tradingideen. Videobesprechung ...

