Der "MINI Incubator", eine Skulptur ausgestattet mit den ersten runden Automotive OLEDs von Samsung Display, ist Ausdruck einer Partnerschaft, die darauf abzielt, das trendbewusste Gaming-Publikum zu begeistern

Das runde OLED Display, mit einem Durchmesser von 9,4 Zoll von Samsung Display, bildet das Herzstück des MINI-Messestands auf der Gamescom 2023 in Köln und stellt die Partnerschaft beider Unternehmen ins Rampenlicht.

Samsung Round OLED in the MINI incubator at Gamescom 2023 (Photo credit: Stefan Grau)

Die runden OLEDs von Samsung Display sind Teil eines beeindruckenden Zylinders, dem sogenannten MINI Incubator, der auf dem Stand von MINI zu sehen. Beim MINI Incubator handelt es sich um eine Struktur, die aus zehn runden 9,4-Zoll-OLEDs besteht und von einer der kultigsten Kulissen der Science-Fiction-Kultur inspiriert ist: Dem High-Tech-Labor. Die einzigartig strukturierte Installation ist der Mittelpunkt des MINI Standes, welche die Bedeutung der Display-Technologie in der Mobilitätsstrategie der nächsten MINI Generation betont.

Neben dem MINI Incubator präsentiert Samsung Display ebenfalls seine für den automotive Einsatz optimierten OLED Displays. Diese zeichnen sich durch eine umweltschonende Struktur, die den Einsatz von Kunststoff minimiert, tiefstes Schwarz, das ein unendliches Kontrastverhältnis ermöglicht, Designflexibilität und eine Technologie zur Minimierung von blauen Lichtanteilen aus. Darüber hinaus steht Besuchern der Gamescom eine "OLED Finder Experience Zone" zur Verfügung.

"Wir sind glücklich, die Reise von MINI als Markt-Trendsetter mit dem ersten runden OLED-Display der Automobilindustrie begleiten zu dürfen", sagte Brad Jung, Vice President und Head of Mobile Display Marketing Team bei Samsung Display. "Wir freuen uns darauf, mit der unvergleichbaren OLED-Technologie von Samsung Display, unseren Kunden ein noch beeindruckenderes Display-Erlebnis zu bieten."

MINI stellt das zweite Jahr in Folge als offizieller Sponsor und Mobilitätspartner auf der Gamescom aus. In diesem Jahr wird das Unternehmen den Messestand unter dem Motto 'MINI Lab' präsentieren, um trendorientierten jungen Gamern ein Mobilitätserlebnis der anderen Art zu vermitteln.

Über Samsung Display

Samsung Display Co., Ltd. ist ein weltweit tätiger, branchenführender Anbieter von wegweisenden Display-Lösungen. Das Unternehmen verfügt über diversifizierte Angebote in den Displaymärkten sowohl für Smartphones, Fernseher, Notebooks und Monitore als auch für Smartwatches, VR, Spielkonsolen und Automotive-Anwendungen. Darüber hinaus unterhält es enge Kooperationen mit einer Vielzahl von Herstellern aus aller Welt.

Samsung Display hat seinen Hauptsitz in Südkorea, verfügt über eine Reihe von großen Betriebsstätten und unterhält Produktionsstätten in China, Vietnam und Indien sowie Vertriebsbüros in sechs Ländern weltweit. Samsung Display ist bekannt für seine Innovationen und führend auf dem Displaymarkt. Das Unternehmen hat die weltweit erste Massenproduktion von OLEDs und QD(Quantum Dot)-OLEDs auf den Weg gebracht und ist bestrebt, Technologien der nächsten Generation wie verschiebbare, rollbare und dehnbare Displays zu entwickeln, um den Verbrauchern außergewöhnliche Erlebnisse und grenzenlose Möglichkeiten zu bieten.

Samsung Display legt beim gesamten Herstellungsprozess seiner Produkte besonderen Wert auf ökologische und soziale Werte. Das Unternehmen wird sich zu einer noch nachhaltigeren Organisation weiterentwickeln, die sich für umweltverträgliche Produkte einsetzt, die zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungdisplay.com oder http://global.samsungdisplay.com.

