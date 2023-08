Freundliche Vorgaben aus Fernost haben dem deutschen Aktienmarkt einen positiven Start in die neue Handelswoche beschert. Für den DAX ging es in der ersten halben Stunde nach dem Handelsstart um rund 0,8 Prozent auf 15.754 Zähler nach oben. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zum Wochenstart beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall Street Die US-Börsen haben sich am Freitag weitgehend von ...

